В администрации Пензы пообещали скорый запуск крематория

Строительство крематория на улице Осенней почти завершено, сообщила начальник Управления экономического развития администрации г. Пензы Елена Голова.

«Вот в конце года уже планируется этот объект сдать. В настоящее время они просто ждут, печь когда им поступит, и он [крематорий] будет запущен», - уточнила чиновница на заседании в гордуме во вторник, 20 октября.

Год назад Елена Голова рассказала, что земельный участок был предоставлен инвестору без торгов - в качестве формы поддержки. Инициатором проекта строительства крематория с колумбарием выступило ООО «Единый портал ритуальных услуг». Предполагалось, что общий объем инвестиций составит 137 млн рублей.

Возведение крематория обсуждается горожанами уже 20 лет - с 2006-го. На тот момент денег у областного центра не нашлось.

В 2017-м было подписано соглашение с иногородним инвестором о строительстве рядом с Восточным кладбищем ритуального зала и кремационного блока со специальной печью. Однако вскоре разговоры прекратились.

Летом 2019 года за проект взялся еще один коммерсант, но дело вновь застопорилось. В 2020-м людям объявили, что желающих вложить деньги в крематорий нет, так как из-за менталитета пензенцев проект не окупится.

Однако ряд горожан продолжают настаивать на том, что сожжение гораздо экологичнее и даже эстетичнее, чем классическое захоронение.

В 2024-м на личный прием к заместителю главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства пришел предприниматель, желающий реализовать замысел по строительству ритуального сооружения. Тогда появилась надежда, что дело сдвинется с мертвой точки. Мэрия должна была проработать юридические основания размещения крематория, но в конце концов все вновь затихло.

Теперь в администрации говорят, что в 2027 году крематорий будет запущен.