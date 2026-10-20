Выход на лед: в Пензенской области начали подготовку к зиме

В Пензенской области готовятся к обеспечению безопасности населения на водных объектах в зимний период. Проработать комплекс соответствующих мер распорядился председатель регионального правительства Николай Симонов.

Согласно документу, подписанному чиновником, пристальное внимание водоемам необходимо уделять с 15 ноября по 15 апреля. Координировать ситуацию на местах будут специалисты министерства ЖКХ и ГЗН.

Минобру поручено проводить с детьми профилактические мероприятия «Осторожно: тонкий лед», организовывать занятия и выступления по правилам безопасности на льду в период его становления и таяния.

С 15 марта, как обычно, населению запретят выход на поверхность водоемов. В прошлом сезоне штраф за нарушение составлял от 500 до 1 000 рублей.

Минувшей зимой в регионе произошло две трагедии на воде. 18 декабря на Сурском водохранилище под лед провалился 76-летний мужчина. Пенсионера достали, но он скончался на месте. 20 декабря в Пачелмском районе 49-летний мужчина оказался подо льдом на пруду села Старый Валовай и погиб.