Повышение тарифа на воду в Пензе: сделан следующий шаг

Общество

Повышение тарифа на воду в Пензе: сделан следующий шаг
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Сделан следующий шаг на пути к повышению для Пензы планового предельного индекса увеличения платы за коммунальные услуги на 2027 год.

Речь идет о тарифах на водоснабжение и водоотведение. С 1 июля следующего года они вырастут для пензенцев на 15%.

25 сентября депутаты гордумы проголосовали за то, чтобы обратиться к губернатору с инициативой повысить для Пензы индекс на 2027 год. Рост тарифов ООО «Горводоканал» требуется для реализации мероприятий, которые утверждены инвестиционной программой и концессионным соглашением, заключенным между «Горводоканалом», Пензой и Пензенской областью.

На заседании во вторник, 20 октября, депутаты гордумы предварительно согласовали проект соответствующего Указа Губернатора Пензенской области.

Аналогичную процедуру проводили в 2025 году. Депутаты гордумы обратились с инициативой к главе региона, а затем согласовали проект его указа, которым утверждался предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги на уровне, превышающем плановый предельный.

В результате для горожан тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 октября 2026 года поднялись на 16,5% (по отношению к декабрю 2025-го).

По концессионному соглашению рост тарифов с превышением индекса предусмотрен на 2026-2028 годы. А значит, с подобной инициативой депутаты гордумы вышли не в последний раз.

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