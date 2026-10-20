Новая схема выезда с Карпинского на 8 Марта провоцирует пробки

«Люди проклинают», «На ровном месте родили пробку» - так описали депутаты гордумы ситуацию на съезде с улицы Карпинского на 8 Марта в Пензе. Тему обсудили на заседании во вторник, 20 октября.

Новая схема движения начала действовать в июле: вместо двух полос здесь сделали одну, полностью закрыв левую. Это было сделано, чтобы исключить хаотичный выезд на улицу 8 Марта и снизить риск конфликтов между машинами, пояснили ранее в мэрии.

По словам народных избранников, теперь пробки на этом участке есть даже в 12-м часу ночи.

Замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов пояснил, что съезд являлся местом концентрации ДТП и двух полос там не должно было быть изначально, просто одну линовали под две. Сейчас, отметил он, водителям приходится осматриваться перед выездом на 8 Марта.

«Создали неблагоприятные условия для горожан!», «Сильнее, чем в бампер, там ничего не было», - высказались депутаты.

Администрацию упрекнули в выборе пути наименьшего сопротивления. По мнению части народных избранников, следовало рассмотреть сужение основной магистрали.

Ильдар Усманов отметил: для этого нужны финансовые возможности, а их нет. Только проект будет стоить 7-10 млн, а всего потребуется примерно 15 млн.

Он также напомнил, что в свое время пензенцам не понравилась выделенная на этом участке полоса для общественного транспорта, и заверил, что сужение привело бы к пробкам на 8 Марта.