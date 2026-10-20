Трем проездам в Пензе готовятся присвоить наименования

В Пензе присвоят названия 3 проездам в Октябрьском районе. Вопрос рассматривался на заседании в гордуме во вторник, 20 октября.

На карте появятся проезд 61-й стрелковой дивизии, Сталинградский и проезд Воинов-Интернационалистов.

По словам и. о. начальника Управления градостроительства и архитектуры Пензы Дениса Косаурова, пока названий нет, расположенным на этой территории объектам недвижимости не могут быть присвоены адреса.

Именно такие наименования выбраны, поскольку там сформированы земельные участки, планируемые для предоставления бойцам специальной военной операции.

Все 3 проезда имеют небольшую протяженность и расположены параллельно друг другу рядом с улицами Единства, Храбрости, Отваги, Доблести и Мужества.

Депутаты предварительно поддержали инициативу, однако окончательное решение будет принято только на ближайшей сессии гордумы.