В Пензе хотят расширить список получателей бесплатных продуктов

В Пензе снова хотят расширить категорию получателей бесплатных продуктов питания - молока и творога.

Предлагается выдавать продукты не с 28 недель беременности, а с 22.

В социальном управлении отметили, что в это время (начало второй половины второго триместра) кратно возрастает физиологическая потребность организма матери и ребенка в качественном, сбалансированном и полноценном питании.

Анализ данных за 2025-2026 годы показал, что в Пензе право на получение данной меры поддержки имеют 1 815 женщин, но с апреля по август 2026-го за ней обратились всего 322. Сейчас продукты получает 251 женщина.

Предлагаемое снижение срока беременности должно изменить ситуацию.

Средства в бюджете предусмотрены на обеспечение 545 женщин, поэтому дополнительных расходов не потребуется.

На заседании в гордуме во вторник, 20 октября, депутаты поддержали предложение. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

Изначально обеспечение бесплатными продуктами полагалось только беременным и кормящим из малообеспеченных и многодетных семей. В итоге по состоянию на 16 июня молоко и творог получали 50 женщин.

17 июля на сессии гордумы приняли решение включить в льготный перечень всех беременных, состоящих на учете в медучреждениях Пензы со сроком более 28 недель, и всех женщин, вскармливающих ребенка грудным молоком с рождения до достижения возраста 4 месяцев (по справке).

Молоко и творог (18 упаковок по 205,4 г жирностью 3,2% и 12 пачек по 100 г жирностью 5% соответственно) выдают 2 раза в месяц равными частями в пунктах МАУ «Детское и лечебное питание». Таковых в Пензе 9, однако в новых районах нет ни одного.