21 октября в Пензенской области похолодает до -6 градусов

Общество

21 октября в Пензенской области похолодает до -6 градусов
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21 октября в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -1...-6 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до +9...+14. К ночи на четверг прогнозируется 4...+1, осадки также не предвидятся.

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым и слабым.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе на погоду в Пензенской области будет влиять скандинавский антициклон, будет ясно и сухо.

В старину 21 октября ждали приближения сильных морозов. Их предвещали низко плывущие облака или то, что лес посерел.

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