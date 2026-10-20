В Пензенской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ

В Пензенской области с 12 по 18 октября, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировали 1 520 пациентов с ОРВИ. В предыдущем отчете было 1 778, динамика составила -14,5%.

Инфицированных детей оказалось 15,4% (неделей ранее - 15,7%).

Непосредственно в Пензе, по официальным данным, число заболевших снизилось на 6,4% (с 5 по 11 октября фиксировали -0,5%).

На зарегистрированные случаи гриппа в ведомстве не указывают.

Для профилактики ОРВИ и гриппа специалисты советуют тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест и транспорта, прикосновения к деньгам, оргтехнике в офисе, перед едой и приготовлением пищи.

Нельзя прикасаться к лицу грязными руками. В местах массового скопления людей желательно носить маску.