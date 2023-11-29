Пензенцев просят не забывать о световозвращающих элементах

29.11.2023 | 13:23

В Пензе за 10 месяцев в вечернее время зафиксировали 62 ДТП с пешеходами. В них погибли 3 человека, 63 получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По словам специалистов, часто причина подобных трагедий - недостаточная видимость. В связи с этим сотрудники ГИБДД вместе с активистами провели в Пензе акцию «Светлячок». Прохожим указали на важность использования световозвращающих элементов и продемонстрировали, какими они бывают и как правильно их носить.

Госавтоинспекция просит родителей быть внимательнее к детям и контролировать их одежду.

«Безопасность детей - обязанность взрослых. Приучайте малышей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения и не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения», - обратилась к горожанам инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Ранее на улице Новоселов в пензенском микрорайоне Заря произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Местные жители назвали причиной несчастного случая темноту.