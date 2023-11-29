Сетевое издание|18+|Среда|29 ноя 2023|16:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев просят не забывать о световозвращающих элементах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе за 10 месяцев в вечернее время зафиксировали 62 ДТП с пешеходами. В них погибли 3 человека, 63 получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Пензенцев просят не забывать о световозвращающих элементах

По словам специалистов, часто причина подобных трагедий - недостаточная видимость. В связи с этим сотрудники ГИБДД вместе с активистами провели в Пензе акцию «Светлячок». Прохожим указали на важность использования световозвращающих элементов и продемонстрировали, какими они бывают и как правильно их носить.

Пензенцев просят не забывать о световозвращающих элементах

Госавтоинспекция просит родителей быть внимательнее к детям и контролировать их одежду.

Пензенцев просят не забывать о световозвращающих элементах

«Безопасность детей - обязанность взрослых. Приучайте малышей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения и не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения», - обратилась к горожанам инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Пензенцев просят не забывать о световозвращающих элементах

Ранее на улице Новоселов в пензенском микрорайоне Заря произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Местные жители назвали причиной несчастного случая темноту.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте