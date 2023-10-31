Жители Зари: Из-за отсутствия освещения сбили человека

31.10.2023 | 09:55

Вечером в понедельник, 30 октября, на улице Новоселов в пензенском микрорайоне Заря произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Видеозапись появилась в Сети. На кадрах запечатлена прибывшая скорая помощь.

Местные жители назвали причиной несчастного случая темноту.

«В Заре сбили человека на неосвещенном участке дороги. По-моему, это звоночек для того, чтобы установить там фонари, или вам этого мало?» - написал автор видео.

Его поддержала другая подписчица.

«Сколько можно просить установить освещение на улице Новоселов? Неоднократно жители Зари просили об этом! Как результат бездействия - сегодня вечером в районе остановки «Церковь» сбили человека!» - написала она.

Она уточнила, что подробностей не знает. «Муж проезжал мимо, стояли 4 машины и на земле лежал человек. На тот момент не было ни скорой, ни ДПС. Сколько нужно еще подобных случаев, чтобы на проблему обратили внимания?» - завершила подписчица гневное послание.

24 октября аналогичное ДТП случилось в селе Засечном Пензенского района: автомобиль сбил мужчину. По мнению очевидцев, причиной аварии тоже стала темнота и отсутствие благоустройства. Комментаторы отметили, что подобная ситуация наблюдается и в Засечном, и во многих районах Пензы.