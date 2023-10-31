Сетевое издание|18+|Вторник|31 окт 2023|11:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Жители Зари: Из-за отсутствия освещения сбили человека

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером в понедельник, 30 октября, на улице Новоселов в пензенском микрорайоне Заря произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Видеозапись появилась в Сети. На кадрах запечатлена прибывшая скорая помощь.

Местные жители назвали причиной несчастного случая темноту.

«В Заре сбили человека на неосвещенном участке дороги. По-моему, это звоночек для того, чтобы установить там фонари, или вам этого мало?» - написал автор видео.

Его поддержала другая подписчица.

«Сколько можно просить установить освещение на улице Новоселов? Неоднократно жители Зари просили об этом! Как результат бездействия - сегодня вечером в районе остановки «Церковь» сбили человека!» - написала она.

Она уточнила, что подробностей не знает. «Муж проезжал мимо, стояли 4 машины и на земле лежал человек. На тот момент не было ни скорой, ни ДПС. Сколько нужно еще подобных случаев, чтобы на проблему обратили внимания?» - завершила подписчица гневное послание.

24 октября аналогичное ДТП случилось в селе Засечном Пензенского района: автомобиль сбил мужчину. По мнению очевидцев, причиной аварии тоже стала темнота и отсутствие благоустройства. Комментаторы отметили, что подобная ситуация наблюдается и в Засечном, и во многих районах Пензы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте