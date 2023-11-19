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Общество

В Пензе вскрылась проблема со стеклами в новом троллейбусе

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В Пензе новый троллейбус, следовавший по маршруту № 105, уже успел побывать в аварии и лишиться стекол. Их заменили на неоригинальные, не устраивающие пассажиров.

На изъян обратил внимание подписчик губернатора в соцсети «ВКонтакте» Александр.

«У некоторых новых троллейбусов после ДТП разбиты стекла. В частности, у троллейбуса 2335 разбиты два боковых стекла со сдвижными форточками. Стало известно, что вместо заводских стекол на данный троллейбус будут установлены простые нетонированные стекла без форточек, заказанные у одной из местных компаний. Когда покупали новые троллейбусы, говорили о сотрудничестве с заводом-изготовителем. Почему же в данном случае стекла закупают не на заводе, а у какого-то стороннего производителя?» - поинтересовался пензенец.

Представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона подтвердил: действительно указанный троллейбус остался без оригинальных запчастей. Пришлось довольствоваться малым ради того, чтобы возить пензенцев.

«По информации перевозчика, стекла для замены на данном троллейбусе заказаны у производителя, но в связи с длительным ожиданием поставки и необходимостью выполнения транспортной работы согласно условиям заключенного государственного контракта принято решение временно установить на троллейбусе неоригинальное стекло, что позволит задействовать троллейбус на линии», - пояснили Александру.

Известно, что новые рогатые машины производятся в кооперации белорусами и Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Всего Пенза должна получить 94 единицы такого транспорта.

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Источник — фото Александра Русских
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