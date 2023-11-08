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Происшествия

В Пензе новый троллейбус попал в ДТП с КамАЗом

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В Пензе утром в среду, 8 ноября, новый троллейбус № 105 попал в ДТП с КамАЗом. Авария случилась возле памятника Победы.

Пензенцы выложили кадры с места в Сеть. На них видно, как троллейбус стоит поперек двух полос позади грузового автомобиля. В общественном транспорте разбито стекло, под окном грязь, в салоне находятся пассажиры. Указано время - 9:15.

По информации УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии никто не пострадал.

Горожане стали искать причину произошедшего. «Ну блин, тралик убили», «Когда уже водителей самосвалов проверять на адекватность начнут. Летают по городу, как на мотоциклах. Пологом (брезентом) не накрывают совок свой. Все на дорогу и машины летит», «Судя по фото, виноват сам тралик, не оценил свои габариты и сам бочиной протер зад КамАЗа», - написали пензенцы.

Маршрут, связывающий Засечное и Арбеково, начал работу 23 октября. Пока на линии 31 машина, планируется, что в 2024 году их станет 94.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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