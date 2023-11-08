Сотрудники ДПС помогли женщине, застрявшей на трассе М-5

В Нижнеломовском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине, съехавшей с дороги. Ее машина застряла на обочине.
Это случилось 4 ноября в 14:30 на трассе М-5 «Урал». Subaru с водителем полицейские заметили, когда проезжали мимо. Без промедления они отправились на помощь.
Выяснилось, что женщину вынесло на обочину при развороте. Машина застряла, а никто из проезжающих мимо водителей не останавливался.
«С помощью троса сотрудники дорожно-патрульной службы отбуксировали автомобиль на проезжую часть», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Хозяйка машины поблагодарила полицейских и поехала дальше.
Ранее в Пензе сотрудники ГИБДД удержали девушку от падения с моста.
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