Сотрудники ДПС помогли женщине, застрявшей на трассе М-5

08.11.2023 | 11:35

В Нижнеломовском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине, съехавшей с дороги. Ее машина застряла на обочине.

Это случилось 4 ноября в 14:30 на трассе М-5 «Урал». Subaru с водителем полицейские заметили, когда проезжали мимо. Без промедления они отправились на помощь.

Выяснилось, что женщину вынесло на обочину при развороте. Машина застряла, а никто из проезжающих мимо водителей не останавливался.

«С помощью троса сотрудники дорожно-патрульной службы отбуксировали автомобиль на проезжую часть», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Хозяйка машины поблагодарила полицейских и поехала дальше.

Ранее в Пензе сотрудники ГИБДД удержали девушку от падения с моста.