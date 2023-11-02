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Общество

В Пензе остались свободные места для продажи елок

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С 1 декабря в Пензе начнут открываться елочные базары. В городе еще остались свободные места для торговли новогодними деревцами.

Администрация уже заключила договоры по 71 площадке, но продолжает принимать заявки от желающих до 17 ноября включительно. 23-го числа состоится аукцион, на который выставили 11 точек.

Для участия в торгах следует обратиться в управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства по телефонам: 54-19-04, 68-04-51 (площадь Маршала Жукова, 4, каб. 122).

«Договор заключается на период с 1 по 31 декабря», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Торговые места должны иметь ограждение, освещение, новогоднее оформление и вывеску с наименованием хозяйствующего субъекта.

Также должна быть в наличии информация о режиме работы, розничных ценах на елочную продукцию, документы (накладные, квитанции) с отметкой, подтверждающей отпуск елок лесхозом или лесничеством, договоры на пользование контейнерной площадкой и вывоз ТБО.

В прошлом году в Пензе было 78 елочных базаров, открываться они начали 9-10 декабря. Средняя цена сосны была не ниже 400 рублей за метр.

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