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Общество

Перевозчика наказали за нарушения графика троллейбусами № 6

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В работе перевозчика ООО «Универсал Сервис», обслуживающего троллейбусный маршрут № 6 «Запрудный» - «Пенза-III», выявили системные нарушения. Они заключались в несоблюдении графика движения.

Проверку провела прокуратура Октябрьского района г. Пензы. Поводом стала жалоба местного жителя.

По результатам проверки перевозчику в лице генерального директора внесли представление. Тот принял меры к устранению нарушений.

Кроме того, надзорный орган напомнил ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» о необходимости своевременно контролировать исполнение госконтрактов на пассажирские перевозки.

«В ходе настоящей прокурорской проверки ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» выставило ООО «Универсал Сервис» претензию, по которой транспортная организация уплатила штраф за нарушения графиков движения на маршруте в размере 86 000 рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что в Пензе решили искать нового перевозчика, который будет работать с маршрутками № 6. Нынешняя компания не справляется, так что действие ее свидетельства на перевозку прекратят.

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