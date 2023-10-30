В Пензе будут искать нового перевозчика на маршрут № 6

30.10.2023 | 09:47

В Пензе на маршрут № 6 решили искать нового перевозчика, так как компания, которая работает сейчас, не справляется с задачами.

Действие свидетельства на перевозку, выданного ей, прекратят.

Как пояснили в пресс-службе мэрии со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», предприятие не имеет возможности увеличить количество машин на маршруте. Сейчас работает только один микроавтобус.

Жалобы на маршрут № 6 распространились в соцсетях.

«У нас маршрутки исчезли! Район Междуречье. Ездит одна-единственная маршрутка! Даже в деревню транспорт нормально ездит. А мы как же? Не у всех свои машины», - возмутилась местная жительница в чате телеграм-канала PenzaInform.

В региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи пояснили, что в 2024 году рассмотрят вопрос о переводе маршрута № 6 на регулируемый тариф и заключении государственного контракта с перевозчиком. В таком случае контроль за компанией будет более эффективным.