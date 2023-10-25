Количество маршруток № 6 в Пензе сократили до одной

25.10.2023 | 14:08

Жители Междуречья остались практически без транспортного сообщения. Оказалось, что число маршруток № 6, которые доезжали до микрорайона, сократили вдвое - с двух до одной.

«У нас маршрутки исчезли! Район Междуречье. Ездит одна-единственная маршрутка! Даже в деревню транспорт нормально ездит. А мы как же? Не у всех свои машины», - пожаловалась местная жительница в чате телеграм-канала PenzaInform.

Представитель областного министерство цифрового развития, транспорта и связи пояснил ей, что сейчас для обслуживания маршрута № 6 «Кардиологический центр» - «Междуречье» перевозчик действительно использует только одну машину.

«Перевозчиком проводятся организационные мероприятия, направленные на увеличение количества автобусов и сокращение интервалов движения. В 2024 году рассматривается вопрос о переводе данного маршрута на регулируемый тариф и заключение государственного контракта с перевозчиком, что позволит осуществлять эффективный контроль, и за несоблюдение установленного расписания к перевозчику будут применяться штрафные санкции», - сообщили в министерстве.

В июле на аналогичные жалобы на маршрут № 6 в ведомстве отвечали, что на нем работают два микроавтобуса, и так же рассказывали об организационных мероприятиях, проводимых перевозчиком. Вот только он сократил число машин, вместо того чтобы увеличить его.