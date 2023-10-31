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Общество

На ГПЗ может появиться дорога - дублер улицы Измайлова

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Для жителей улицы Ново-Казанской в Пензе предусмотрят дополнительный проезд. Эта тема обсуждалась на совещании в администрации города во вторник, 31 октября.

Многих водителей интересовало, как они будут добираться до Ново-Казанской со стороны Ахун, когда на Антонова - Измайлова в 2024 году появится развязка. Обращения по этому поводу они направили в орган местного самоуправления.

Изначально по проекту предполагалось, что с Антонова на Ново-Казанскую можно будет проехать, развернувшись под мостом имени Валерия Капашина.

«Данное решение было принято по итогам расчетов проектной организации, которая в 2022 году изучила транспортные потоки, выявив низкий трафик в данном направлении движения», - объяснили в пресс-службе мэрии.

Однако после жалоб пензенцев решили продумать организацию дополнительного проезда.

«Нужно, чтобы люди могли спокойно попасть домой, не разворачиваясь под мостом. Как один из вариантов рассмотрите возможность обустройства дороги-дублера, которая соединит улицу Ново-Казанскую и одноименный переулок и пройдет параллельно улице Измайлова», - поручил глава города Александр Басенко.

Также организуют выезд на улицу Крымскую и проверят законность установки ограждений - бетонных блоков. Если выяснится, что они размещены на муниципальной земле самовольно, участки освободят для возможного обустройства проезда.

Все варианты детально изучат, просчитают возможную стоимость и сроки реализации проектов, после чего примут окончательное решение.

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