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Общество

На ГПЗ началась подготовка к строительству развязки

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В Пензе началась подготовка к строительству транспортной развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в микрорайоне ГПЗ. На кольцо потратят более 260 млн рублей.

В настоящее время подрядчик обустраивает рабочую площадку. Предстоит провести вынос инженерных коммуникаций, сейчас их шурфят - локально снимают грунт и проверяют каждый слой. Непосредственно к развязке приступят только весной следующего года.

«За летний период завершим основные объемы. Срок реализации проекта - начало ноября 2024-го», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на начальника управления капитального строительства Вадима Астафьева.

Одноуровневая развязка пройдет вокруг опор ЛЭП рядом с заправочной станцией, предусмотрено от четырех до шести полос. Для проезда с Антонова на Измайлова сделают две отдельные полосы, которые пройдут мимо кольца. Этой зимой подрядчик будет заниматься земляными работами вокруг опор ЛЭП.

«Площадь и протяженность перекрестка увеличатся. По улице Измайлова протяженность составит 468 м, по улице Антонова - 251 м. Ширина полосы движения - от 3,5 м, пешеходной части тротуаров - 3 м. Движение на перекрестке будет регулироваться не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков. Количество съездов останется прежним, их сместят ближе к АЗС», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, уже утвержден проект участка дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе Добролюбова, за храмом Дмитрия Донского. Также в планах - продолжить улицу Антонова от перекрестка с Добролюбова за ТЦ «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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