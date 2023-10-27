Квартиры от застройщика: вид на лесной массив по выгодным ценам

27.10.2023 | 10:04

Изменения в сфере покупки недвижимости продолжатся: с 1 января 2024 года размер первоначального взноса увеличится с 20% до 30% от суммы. Это усложнит процесс приобретения жилья для семей.

Понадобится больше времени на то, чтобы накопить или найти нужные средства. Новые условия поставят пензенцев перед выбором - отказываться от идеи покупки собственного жилья или нет.

В ГК «Территория жизни» утверждают, что нет. Именно сейчас семьи с детьми могут приобрести квартиру на выгодных условиях, воспользовавшись семейной ипотекой со ставкой 6% годовых на весь срок кредитования. Это одна из самых привлекательных ставок на рынке недвижимости.

«Сейчас застройщик предлагает выгодные условия покупки квартир в «Доме у школы». Это не только выгодная ставка по ипотеке, но и ряд акций. «Территория жизни» может добавить средства на первоначальный взнос, оформить ипотеку со ставкой от 5,1% годовых. Вы приобретаете квартиру в уже сданной очереди и получаете ключи сразу после регистрации сделки. Это отличное предложение для семей, которые хотели бы сразу переехать», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Ставка 5,1% позволит заключить сделку с комфортным платежом. При приобретении, к примеру, просторной двухкомнатной квартиры со smart-планировкой платеж составит 16 839 рублей *.

Семьи, в которых есть дети, могут улучшить условия покупки, использовав материнский капитал. Приобретая двухкомнатную квартиру в «Доме у школы» в жилом комплексе «Арбековская застава» с помощью материнского капитала, можно получить скидку в его размере ** - более 15% стоимости жилья.

Те, кто готовится к рождению третьего ребенка, могут рассчитывать на субсидию в размере 450 тысяч на погашение ипотеки. Мера поддержки не зависит от материнского капитала, ее получают отдельно. А это поможет выплатит ипотеку гораздо раньше.

Дома возводятся в соответствии с высокими стандартами. Благодаря двойному утеплению фасада в доме высокая энергоэффективность. В квартирах предусмотрены классические и smart-планировки, которые позволяют функционально использовать пространства комнат: можно сделать мастер-спальню, кабинет для работы, кухню-гостиную.

Группа компаний «Территория жизни» предоставляет квартиры в доме с высокой степенью готовности и предчистовой отделкой, уже сделана электроразводка, установлены розетки и выключатели. Убедиться в качестве отделки можно с помощью рум-тура.

Клиент сам выбирает стиль, цветовую палитру, интерьер: спокойная классика, минималистичный лофт или смелый модерн. Первые три очереди дома уже сданы, а значит, существует возможность въехать сразу после оформления сделки.

В продаже есть квартиры с красивым видом из окон на Арбековский лес и микрорайон. Во дворе - современная школа им. Генерала Глазунова и детский сад, стадион для занятий спортом и волейбольные площадки. Рядом с домом - остановка общественного транспорта.

На первых этажах зданий расположены коммерческие помещения, магазины, аптеки, салоны красоты. Для самых маленьких жителей открыт православный клуб раннего развития «Колокольчик».

В рамках развития благоустройства и совершенствования инфраструктуры на территории первого этапа строительства застройщиком будет организовано более 90 дополнительных парковочных мест для жителей.

Дом располагается в ЖК «Арбековская застава» - современном микрорайоне с готовой инфраструктурой для всей семьи.

Для желающих сменить свою вторичку на жилье в новостройке действует программа trade-in. Менеджеры проведут оценку недвижимости по рыночной стоимости и учтут ее при покупке новой квартиры.

Все это создает атмосферу комфорта для жизни, поэтому стоит поторопиться оформить сделку в этом году. Менеджеры предложат оптимальный вариант, подберут программу ипотеки и помогут сопроводить сделку.

Подробности о других акциях можно уточнить на сайте территорияжизни.рф, по номеру телефона 203-000 или лично при обращении в офисы продаж по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (9:00 - 21:00), ул. Ульяновская, 91а (9:00 - 18:00).

Реклама. Заказчик - ООО «КМ». ИНН 5837084083.

* Расчет выполнен для 2-комнатной квартиры площадью 54,7 кв. м в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6.

** Название акции - «Удваиваем материнский капитал». Приобретателю предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке 2-комнатной квартиры, расположенной в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6.