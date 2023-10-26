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Общество

Подключить интернет для офиса теперь можно на сайте билайн бизнес

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erid: LdtCKeqzK

Провести интернет в офис, магазин или пункт выдачи заказов обычно сложнее, чем в жилое помещение. Список провайдеров, чьи услуги доступны арендаторам, часто ограничен, а информацию о них нужно запрашивать у собственников помещений или искать самостоятельно.

Чтобы помочь предпринимателям, билайн бизнес создал удобный цифровой процесс подключения к интернету для корпоративных клиентов. Все шаги - от проверки адреса и получения коммерческого предложения до подписания договора на оказание услуг фиксированной связи - можно пройти на сайте билайн бизнес в разделе «Интернет в офис».

Заполнение формы заказа занимает не более 5 минут. Онлайн-процесс состоит всего из трех ступеней: проверка адреса, выбор тарифа и оформление. Достаточно указать ИНН или название компании - остальная информация подтянется автоматически. Вручную останется ввести только контактные данные и детали, касающиеся адреса подключения. Например, номер офиса в бизнес-центре или особенности планировки помещения.

После онлайн-оформления заявки курьер доставит оригинал договора, а специалисты монтажа проведут интернет и настроят оборудование. В результате весь процесс занимает в среднем два-три дня.

Онлайн-оформление доступно более чем в 100 городах, например в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Брянске, Воронеже, Пензе и других. В адресной программе около 33 000 адресов, где расположены торговые и бизнес-центры, гостиницы, а также коммерческие помещения в жилых домах.

«Сегодня проводным интернетом от билайн бизнес пользуются более 46 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Мы стремимся, чтобы наши сервисы наилучшим образом отвечали на запросы каждого клиента, и постоянно развиваемся, не только расширяя географию присутствия сети, но и предлагая новые удобные сценарии взаимодействия.

Раньше на рынке был устоявшийся стандарт: подключить интернет в офис можно было, оставив заявку по телефону и позднее получив подтверждение о наличии технической возможности для предоставления услуги. Мы меняем эту практику в интересах клиентов и предлагаем больше свободы в коммуникации с билайн бизнес.

Каждый клиент может выбрать вариант, который ему удобнее: общаться с менеджером или оформить все самостоятельно - онлайн, в удобное время, с компьютера, планшета или смартфона. Также мы продолжаем расширять покрытие и стабильность сети, добавлять опции и возможности, которые наши клиенты обозначают как ценные и нужные», - пояснила директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом» Мария Шевелева.

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Источник — фото freepik.com
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