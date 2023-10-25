Отделочные работы в новой школе Зари хотят начать уже в 2023-м

В Заре на всех 9 блок-секциях будущей школы на 1 100 мест идет работа. Над чем сейчас трудятся, рассказали в Управлении капитального строительства Пензы.
На одних секциях устраивают ростверк, на других устанавливают вертикальные конструкции второго или третьего этажей и перекрытия. Часть рабочих выкладывает внутренние стены и перегородки.
Одновременно строители готовят наружные сети водоснабжения и канализации.
«Подрядчик планирует в этом году приступить к установке окон и далее к отделочным работам», - сообщили в управлении.
Открыть школу должны 1 сентября 2024-го. Ранее глава региона предложил назвать ее именем Бориса Зубкова.
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