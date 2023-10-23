Именем Бориса Зубкова решили назвать школу

23.10.2023 | 17:31

В Пензе решили увековечить память первого секретаря обкома КПСС Бориса Федоровича Зубкова, назвав его именем школу. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Речь идет о новой школе в Заре, которую планируется сдать в 2024 году.

23 октября Борису Зубкову исполнилось бы 86 лет. В этот день в Пензе у здания правительства, со стороны, куда выходили окна его кабинета, установили бюст первого секретаря обкома КПСС.

На время работы Зубкова в обкоме партии пришелся пик жилищного строительства в Пензе. При его участии появились такие строительные предприятия, как ЖБК, домостроительный комбинат, сообщили в областном правительстве.

В 2021-м за особые заслуги перед населением ему присвоили звание почетного гражданина Пензенской области посмертно.