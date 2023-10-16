В Городе Спутнике стартовал второй аукцион на покупку квартиры

16.10.2023 | 16:44

Холдинг «Термодом» открыл второй аукцион на покупку квартиры в корпусе «Астерион» ЖК «Созвездие».

Лот - 3-комнатная квартира на 23-м этаже площадью 102,85 кв. м.

Это помещение с полностью стеклянными стенами, через которые можно ежедневно любоваться озером и кронами деревьев на тропе здоровья.

Дом с вместительным подземным паркингом расположен на первой береговой линии, оборудован системой «Умный дом». Попасть в приватный двор, созданный по авторскому проекту, жители смогут через 2-этажную входную группу. На первом этаже - охрана, мягкая зона ожидания для гостей ЖК, на втором - центр добрососедства для жителей «Созвездия»

Стартовая цена квартиры - 13 815 770 рублей.

Аукцион продлится до 29 октября включительно. 30-го числа будет объявлен результат.

Предложения по лоту аукциона принимаются на электронную почту trade@termodom-pnz.ru.

Ознакомиться с квартирой и условиями проведения аукциона можно по ссылке.

Застройщик - ООО «СЗ «Созвездие», проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.