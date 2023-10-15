Синоптик спрогнозировал увеличение количества ветреных дней

15.10.2023 | 11:06

Погода в Пензенской области, как и по всей России, становится нервозной. Так специалисты называют резкие перепады температур и увеличение числа опасных явлений.

По словам замдиректора Гидрометцентра России по работе ситуационного центра Юрия Варакина, которые приводит «Парламентская газета», возврата к норме уже не будет.

В последние годы в атмосфере все чаще возникают блоки, поэтому воздушные массы двигаются не по обычному для них маршруту - с запада на восток (благодаря этому внимательный наблюдатель мог почти безошибочно предсказать приход тепла или сырой и холодной погоды), а по другому - с севера на юг или с юга на восток.

Растет число дней в году со шквалами.

«Это уже не 10-15 метров в секунду, когда ничего особенного не происходит, это сильный ветер больше 25-30 метров в секунду, который сносит крыши и ломает слабо закрепленные конструкции. И этот тренд будет продолжаться. Что будет влиять на многие отрасли, в том числе гражданские авиаперевозки. Если боковой сильный ветер, надо выбирать запасной аэродром», - заявил Варакин.

Он добавил, что нервозность климата продолжит усиливаться, следовательно, увеличится количество опасный явлений.

В Пензенской области в результате ураганного ветра в июле 2023-го пострадал Никольск. Порывы валят деревья, обрывают провода, уносят остановочные павильоны. В ноябре 2022-го из-за сильного ветра рухнула стела на въезде в Мокшан.