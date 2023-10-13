В Пензе ветер опрокинул остановочный павильон

13.10.2023 | 09:56

В четверг, 12 октября, в Пензе под напором ветра опрокинулся павильон остановки общественного транспорта.

Видеозапись с места происшествия опубликована в одном из городских телеграм-каналов. На ней видно, что конструкцию унесло с асфальтированной площадки на расположенный ниже газон.

«Унесло остановку «Сосновка», - уточнил автор.

«Там она не нужна», - грустно пошутил в комментариях подписчик.

Это не первый случай, когда остановочные павильоны не выдерживают порывов ветра. Так, 14 апреля подобные инциденты случились в противоположных концах города - в микрорайоне Заря и на остановке «Ул. Токарная» в Терновке.

Также 12 октября ветер стал причиной повреждения легковых автомобилей, на которые упали деревья и толстые ветки.

В пятницу, 13 октября, в Пензенской области вновь ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/сек. В целях безопасности в такую погоду не стоит укрываться под деревьями и парковать машины рядом с ними.