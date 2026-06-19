Участники СВО смогут бесплатно выбрать удобное место в самолете

Участникам СВО дадут право бесплатно выбрать удобное место в самолете на этапе покупки билета. Минтранс РФ поддержал инициативу, сообщила зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова в своем канале в МАХ.

По ее словам, работа над этим вопросом идет давно. К депутатам Гордумы поступают обращения от участников СВО с тяжелыми ранениями, которым необходимо совершать дальние авиаперелеты к месту лечения или реабилитации.

Ранее Минтранс РФ закрепил обязанность авиакомпаний размещать пассажира с инвалидностью рядом с его сопровождающим. Кроме того, такие граждане могут бесплатно выбрать место в самолете за 24 часа до вылета.

«Но ожидать начала регистрации и в спешке пытаться забронировать подходящее место - это очень неудобно, а бывают случаи, когда в регионах нет возможности сделать это через интернет. Кроме того, сейчас абсолютное большинство авиакомпаний предоставляют право выбора места на борту только за деньги», - написала Лантратова.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Их распространят на всех авиаперевозчиков.

«Порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту обновится: помимо приоритетного права выбора места, человек с ограничениями здоровья получит сопровождающего в аэропортах вылета и прилета, помощь при регистрации и досмотре, а также бесплатную перевозку протезов», - рассказала Дарья Лантратова.