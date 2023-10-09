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Общество

Погорелица из Мичуринского нашла справедливость в прокуратуре

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58-летней жительнице поселка Мичуринского Пензенского района пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы оформить землю в собственность после пожара.

Местная жительница имела долю в доме блокированной застройки, но жилье сгорело в декабре 2022 года.

«Для его восстановления необходимо было оформить право на расположенный под ее долей домовладения земельный участок площадью 190 кв. м», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В мае женщина обратилась в районную администрацию. На просьбу предоставить участок без проведения торгов она получила неожиданный ответ.

«Орган местного самоуправления отказал ей со ссылкой на фактическое отсутствие на земельном участке домовладения, утраченного по причине пожара, и необходимость его восстановления для последующего оформления земельного участка», - пояснила Светлана Артамонова.

Тогда жительница Мичуринского отправилась в прокуратуру. После проверки выяснилось, что решение администрации было незаконным, так как мешало собственнице жилья его восстановить.

Главе района внесли представление, после чего погорелица смогла оформить участок.

Чиновницу привлекли к ответственности в виде предупреждения.

Во время пожара в Мичуринском никто из людей не пострадал, но, по словам местных жителей, без крыши над головой остались семьи с детьми, инвалидами, пенсионеры. За короткое время огонь охватил здание, состоящее из 10 жилых помещений блокированной постройки. Они сгорели дотла.

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