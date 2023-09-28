В Пензенской области ввели режим повышенной готовности

28.09.2023 | 09:15

В Пензенской области введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение в среду, 27 сентября, подписал губернатор.

«Основанием считать сложившийся комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленных прогнозируемым повышением среднесуточных температур воздуха и отсутствием осадков», - говорится в документе.

Режим вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он будет действовать до особого распоряжения.

С апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В это время леса закрыты для входа людей, запрещается разведение костров, сжигание мусора и проведение всех работ с использованием открытого огня.

25 сентября он должен был быть отменен, но его продлили. Причиной этого стали прогноз синоптиков (до 1 октября обещают теплую и солнечную погоду) и повышение класса пожарной опасности леса до высокого.