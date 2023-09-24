На следующей неделе погода продолжить баловать жителей региона

24.09.2023 | 14:44

В Пензенской области на предстоящей неделе обещают теплую и солнечную погоду. В среднем дневная температура воздуха составит +21 градус.

Такой прогноз сделали синоптики Gismeteo.

В понедельник утром ожидается +9…+12 градусов, днем +23…+25. Будет облачно с прояснениями, порывы ветра до 7 м/с.

Во вторник утром термометр покажет +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22.

В среду, четверг и пятницу ожидается прохладное утро (+6…+9 градусов), поэтому пензенцам придется вспомнить о куртках. Днем прогнозируется потепление до +21…+23 градусов.

В субботу днем в регионе, вероятно, столбик термометра поднимется до +25 градусов, а в воскресенье ожидается, что температура опустится до +19…+21 градуса. Возможен дождь.