В Пензенской области снова действует особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим на территории Пензенской области, который должен был быть отменен с понедельника, 25 сентября, продлили.
Причиной этого стали прогноз погоды (до 1 октября синоптики обещают теплую и солнечную погоду) и повышение класса пожарной опасности леса до высокого.
«Ранее принятое решение об окончании действия особого противопожарного режима отменено», - сообщили в пресс-службе областного минлесхоза.
Таким образом, пензенцам, которые надеялись съездить на природу с мангалом в последние теплые дни осени, придется изменить планы.
Особый противопожарный режим действует в регионе с апреля. В это время леса закрыты для входа людей, запрещается разведение костров, сжигание мусора и проведение всех работ с использованием открытого огня.
«Минлесхоз обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и напоминает, что за нарушение указанных правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму до 2 млн рублей.
В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 8 (8412) 628-450», - добавили в минлесхозе.
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