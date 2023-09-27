Мост между Рябова и Бийской будет закрытым еще полмесяца

В Пензе дорога от улицы Рябова до Бийской останется закрытой дольше, чем планировалось. О продлении сроков в среду, 27 сентября, сообщил региональный минстрой.
В качестве причины по-прежнему указывается планово-предупредительный ремонт моста через реку Пензу.
«Срок прекращения движения всех видов транспортных средств по мосту продлен до 15 октября 2023 года», - пояснили в пресс-службе министерства.
Уточняется, что на данный момент установлен маршрут объезда участка по представленной схеме. Водителей попросили заранее планировать свой путь с учетом этих обстоятельств.
Ранее сообщалось, что с 28 сентября на несколько дней закроют улицу Ново-Терновскую, ведущую от Гидростроя к Засечному. Речь идет об участке от улицы Терновского до Соборной. Проехать по нему будет нельзя до 23:00 30-го числа. Перекрытие связано с переустройством теплотрассы в рамках реконструкции автомобильной дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.
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