Улицу Ново-Терновскую перекроют с 28 сентября

26.09.2023 | 18:11

Улицу Ново-Терновскую, ведущую от Гидростроя к Засечному, закроют для движения транспорта.

Речь идет об участке от улицы Терновского до Соборной. Проехать по нему будет нельзя с 0:00 28 сентября до 23:00 30-го.

В региональном минстрое пояснили, что это связано с проведением работ по переустройству теплотрассы в рамках реконструкции автомобильной дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.

«На данный промежуток времени проведения работ установлен маршрут объезда участка автомобильной дороги по ул. Сухумской г. Пензы, ул. Светлой и ул. Алой с. Засечного согласно представленной схеме», - уточнили в пресс-службе министерства.

Переустроить выезд на шемышейскую трассу планировали давно. Движение автомобилей там затруднено по многим причинам: и нерегулируемый пешеходный переход, по которому идет поток людей, и припаркованные машины посетителей рынка и торгового центра, и остановка дачных автобусов. Из-за этого возникают заторы при движении как из города, так и обратно. Также неудобства испытывают и пешеходы.