Исполнился год со дня объявления частичной мобилизации в России

21.09.2023 | 14:59

21 сентября исполнился ровно год с тех пор, как Президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию для участия в специальной военной операции и выполнения боевых задач на приграничных территориях.

Речь шла о мужчинах, пребывающих в запасе. Призвать в армию планировали около 300 000 человек.

В Пензенской области мобилизация длилась чуть больше месяца. 27 октября военный комиссар региона Андрей Сурков констатировал, что мобилизационное задание выполнено на 100%, и признал: было много ошибок. Негодных к службе бойцов, оказавшихся в числе призванных, вернули домой.

29 октября Владимир Путин сообщил об окончании мобилизации. Подписывать соответствующий указ он не стал: юристы подчеркнули, что в этом нет необходимости.

Основную массу новоиспеченных бойцов после обучения в несколько этапов отправили в Южный военный округ.

Спустя время руководство Пензенской области приняло решение о введении мер поддержки семей мобилизованных и добровольцев подразделения БАРС.

С тех пор участвовать в спецоперации решили еще 300 тысяч россиян. Такое количество добровольцев Владимир Путин озвучил 15 сентября 2023 года. Президент также сообщил, что ежедневно 1 000 - 1 500 человек приходят для подписания контракта.

Что касается ротации, то она не предусмотрена. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на днях заявил: мобилизованные вернутся домой только после окончания спецоперации.