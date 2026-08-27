Понтонный мост между островом Пески и Пензой-III на время закроют

Пешеходный понтонный мост в створе улицы Ломовской, соединяющий остров Пески и Пензу-III, закрывают на ремонт.

В городской администрации уточнили, что переправа будет недоступна с 31 августа до окончания работ, срок не уточняется.

Ранее стало известно, что в День города, который будет праздноваться 12 сентября, для обеспечения безопасности в Пензе изменят организацию дорожного движения.

С 7:00 до 23:00 12 сентября будет перекрыто движение:

- по улице Славы (от Кирова до Урицкого);

- по участку улицы Урицкого (от Максима Горького до Бакунина);

- по участку улицы Пушкина (от Володарского до Московской).

С 20:00 до 23:00 12 сентября будет запрещено движение:

- по участку улицы Кирова (от Максима Горького до Бакунина), исключение до 21:00 сделают для общественного транспорта;

- по участку улицы Злобина (от Сердобской, 2, до Бакунина, 4, начала Бакунинского моста);

- от начала съезда с моста имени В. П. Капашина на улицу Злобина.