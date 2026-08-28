В Пензе в больнице КИМ открыли молитвенную комнату

Общество

В Пензе в больнице КИМ открыли молитвенную комнату
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В областном клиническом центре специализированных видов медпомощи (известном у пензенцев как больница КИМ) открылась молитвенная комната.

В Пензе в больнице КИМ открыли молитвенную комнату

Чин освящения совершил в четверг, 27 августа, иеромонах Мелхиседек (Хижняк), сообщили в Пензенской епархии.

Посещать молитвенную комнату смогут как пациенты медучреждения, так и их родные и сотрудники центра.

В Пензе в больнице КИМ открыли молитвенную комнату

В помещении создали мини-библиотеку. Там собрали Евангелие, духовную литературу и труды профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.

Ранее сообщалось, что в Пензе планируют построить новый храм. Здание хотят возвести на улице Рылеева (КПД). Место будущего культового сооружения освятил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим

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