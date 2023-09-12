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Общество

Путин ответил на вопрос, будет ли новая волна мобилизации

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Во вторник, 12 сентября, на Восточном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации в стране.

«Мы провели частичную мобилизацию. 300 тысяч человек призвали. Сейчас, за последние 6-7 месяцев, добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. Больше того: у нас этот процесс продолжается. Ежедневно 1 000 – 1 500 человек приходят для подписания контракта», - обрисовал ситуацию глава страны.

Президент отметил, что люди сознательно идут на военную службу в современных условиях, понимая, что окажутся на фронте.

«Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, что они жизнь могут отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно», - подчеркнул он.

21 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации, в соответствии с которым на военную службу намечали призвать порядка 300 тысяч резервистов. 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что план реализован полностью.

Первую партию мобилизованных из Пензенской области отправили в Южный военный округ 10 октября. На следующий день ушел второй эшелон, а 20-го числа - третий. 27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил о выполнении регионом мобилизационного задания на 100%.

5 сентября 2023 года в Telegram-каналах распространился указ о мобилизации 200 тысяч россиян от имени министра обороны России Сергея Шойгу. Российские власти назвали эту информацию фейковой. Через несколько дней, 8-го числа, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ротация призванных на специальную военную операцию (СВО) россиян не будет производиться за счет новой мобилизации. О том, что в новой волне мобилизации нет необходимости, заявил также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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