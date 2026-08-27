12 сентября в центре Пензы поставят фан-барьеры и металлодетекторы

В День города, 12 сентября, в центре Пензы для обеспечения безопасности установят 240 фан-барьеров и 10 арочных металлодетекторов. Об этом в четверг, 27 августа, сообщил в соцсетях глава города Олег Денисов.

«Центральной площадкой празднования станет площадь Ленина. Будет организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов», - добавил он.

С программой Дня города можно ознакомиться здесь. Для пензенцев выступит группа «Любэ» и организуют салют. К окончанию шоу на улицу Кирова подадут автобусы большой вместимости, которые с 22:15 начнут развозить горожан.

В центре Пензы 12 сентября не будут продавать алкоголь. Речь идет о магазинах, расположенных в квадрате улиц Бакунина - Урицкого - Кураева - Володарского.

Перекроют несколько дорог: на улице Славы (от Кирова до Урицкого), участках улиц Урицкого (от Максима Горького до Бакунина) и Пушкина (от Володарского до Московской) и др.