28 августа в Пензенской области станет еще немного прохладнее

Общество

28 августа в Пензенской области станет еще немного прохладнее
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В пятницу, 28 августа, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Регион находится под влиянием поля повышенного давления.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на пятницу в прогнозе +6...+11 градусов, тоже без осадков.

Днем температура не поднимется выше +15...+20. В ночь на 29 августа синоптики обещают +4...+9 градусов.

В народном календаре 28 августа - Успение. Примета гласит: если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Молодым бабьим летом считали период с Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) до Семена-летопроводца (14 сентября), старым - промежуток примерно с 21 сентября до Покрова (14 октября).

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