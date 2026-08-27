В центре Пензы пройдет Фестиваль креативных индустрий

В следующие выходные, 5 и 6 сентября, в сквере Славы и на набережной Суры впервые состоится Фестиваль креативных индустрий.

Открытие состоится 5-го числа в 12:00 на главной сцене. На ней же в течение 2 дней будут проходить панельные дискуссии и открытая лекция, выступления творческих коллективов, музыкальный и кукольный спектакли.

Запланирована сессия «Разговор у микрофона», предусмотрены творческие площадки: зона диджеинга, мастер-классы, книжный и детский кварталы и пр.

По вечерам с 18:30 пензенцы смогут насладиться творчеством московского «Хит-хора» (5 сентября) и кавер-группы «Балбесы» (6-го).

Подробная программа доступна на официальном сайте penzafest.ru. Вход на все площадки свободный.

Для тех, кто не сможет прийти, организуют прямую трансляцию в группе фестиваля во «ВКонтакте», уточнили в областном правительстве.