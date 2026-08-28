За неделю клещи атаковали более 80 жителей Пензенской области

В Пензенской области за неделю с 20 по 26 августа зарегистрировали 84 пострадавших от укусов клещей, в их числе 28 детей до 14 лет.

Такие данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности к медикам с жалобами на укусы опасных членистоногих обратились 2 352 человека, в том числе 718 детей.

На зараженность возбудителями боррелиоза проверили 1 317 клещей, снятых с людей. В 318 случаях (24,1%) результаты оказались положительными.

Жителей области призвали принимать меры предосторожности на территориях, где можно встретить клещей: надевать подходящую одежду, применять репелленты и инсектоакарицидные средства.