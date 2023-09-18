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Общество

В Кузнецке назвали дату старта отопительного сезона

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Отопительный сезон в Кузнецке стартует ровно через неделю - с 25 сентября. Об этом было заявлено на оперативном совещании в местной администрации в понедельник, 18-го числа.

«В первую очередь тепло начнет поступать в учреждения образования, здравоохранения, социальной сферы», - уточнили в пресс-службе мэрии.

На планерке прозвучала информация о том, что на прошедшей неделе на сетях ГВС и теплоснабжения случилось семь аварий.

«Теплотрасса по улице Рабочей была запущена в работу, подача горячей воды возобновлена», - добавили в пресс-службе.

Ранее глава города Сергей Златогорский заявил, что при решении о запуске отопительного периода ориентироваться будет на дошкольные образовательные учреждения.

«Как только из детских садов пойдут сигналы, что холодновато, мы начинаем затапливаться, не дожидаясь среднемесячных вещей. Ничего не мешает нам, когда возникнет необходимость, запустить нашу систему теплоснабжения в работу. При этом у нас где-то неделю весь процесс занимает, соответственно, будем чуть раньше запускаться, чтобы не по холоду разогреваться, а чтобы к самым холодам у нас все уже работало», - добавил он.

В прошлом году отопительный сезон начался в Кузнецке 16 сентября.

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