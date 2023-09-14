На ГПЗ на время отключат проблемный светофор

14.09.2023 | 13:06

К 1 октября на проблемном светофоре в пензенском микрорайоне ГПЗ введут адаптивное управление. Речь идет о пересечении улиц Измайлова и Крымской.

Летом местные жители жаловались, что теряют уйму времени, простаивая в пробках, ситуацию называли катастрофической.

Тогда же в управлении ЖКХ им заявили: светофор функционирует в тестовом режиме, ведется мониторинг дорожно-транспортной ситуации, по итогам которого работу объекта отрегулируют. Предполагалось скорректировать все до первого дня осени.

В четверг, 14 сентября, администрация Пензы сообщила, что светофор скоро отключат, а к 1 октября на объекте введут адаптивное управление. Оно предусматривает изменение длительности фаз цикла регулирования в реальном времени в зависимости от интенсивности движения.

«Решение принято на основании многочисленных жалоб жителей микрорайона ГПЗ-24 на возникающие там заторы», - пояснили в мэрии.