Сетевое издание|18+|Понедельник|17 июл 2023|13:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Светофор на пересечении ул. Измайлова и Крымской перенастроят

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Работа нового светофора на перекрестке улиц Измайлова и Крымской не устраивает пензенцев. По словам людей, из-за него машины встают в пробках.

«Очень неудобно организована работа нового светофора на улице Измайлова, на перекрестке с улицей Крымской. Теперь пробка образуется на Капашинском мосту и растягивается в сторону Ахун. С Измайлова на Крымскую повернуть практически невозможно из-за сплошного потока машин, который идет из центра», - высказался на странице администрации Пензы во «ВКонтакте» один из водителей.

Ему ответил представитель городского управления ЖКХ.

«В настоящее время светофорный объект на пересечении ул. Измайлова/Крымской функционирует в тестовом режиме. Сотрудниками Управления ЖКХ г. Пензы проводится мониторинг дорожно-транспортной ситуации, после чего в режимы работы объектов будут внесены необходимые корректировки», - сообщил он.

Ранее водители возмущались работой нового светофора на пересечении улицы Рахманинова и 6-го проезда Пестеля - он начал работать 12 июля. Его пообещали перенастроить 20 июля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте