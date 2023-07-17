Светофор на пересечении ул. Измайлова и Крымской перенастроят

17.07.2023 | 12:58

Работа нового светофора на перекрестке улиц Измайлова и Крымской не устраивает пензенцев. По словам людей, из-за него машины встают в пробках.

«Очень неудобно организована работа нового светофора на улице Измайлова, на перекрестке с улицей Крымской. Теперь пробка образуется на Капашинском мосту и растягивается в сторону Ахун. С Измайлова на Крымскую повернуть практически невозможно из-за сплошного потока машин, который идет из центра», - высказался на странице администрации Пензы во «ВКонтакте» один из водителей.

Ему ответил представитель городского управления ЖКХ.

«В настоящее время светофорный объект на пересечении ул. Измайлова/Крымской функционирует в тестовом режиме. Сотрудниками Управления ЖКХ г. Пензы проводится мониторинг дорожно-транспортной ситуации, после чего в режимы работы объектов будут внесены необходимые корректировки», - сообщил он.

Ранее водители возмущались работой нового светофора на пересечении улицы Рахманинова и 6-го проезда Пестеля - он начал работать 12 июля. Его пообещали перенастроить 20 июля.