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Из жизни

Светофор на Измайлова: сколько осталось мучиться пензенцам

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В Управлении ЖКХ города Пензы обозначили срок, до которого водителям придется мириться с «катастрофической ситуацией» на улице Измайлова.

«Теряем уйму времени! Ну как можно было на таком неактуальном месте сделать 3 пешеходных перехода, где переходят 3 человека в час, и 40 секунд на пешеходов, и поворот с улицы Крымской! Это кошмар! Это крик души! Ну что за безобразие! Ну как можно было запустить в работу светофоры, не промониторив положение! Пешеходного перехода вообще хватило бы одного и по кнопке», - пожаловалась пензячка Елена.

Она напомнила, что район и без того славится заторами, автомобилисты стоят в пробках каждый будний день, усугубление ситуации недопустимо.

В управлении ЖКХ пояснили, что светофор на пересечении улиц Измайлова и Крымской функционирует в тестовом режиме. Сейчас ведется мониторинг дорожно-транспортной ситуации, по итогам которого работу объекта отрегулируют.

«Планируемый срок выполнения корректировки - до 1 сентября 2023 года», - уточнили коммунальщики.

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