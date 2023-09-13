Сказочники и ремесленники провели фестиваль в Городе Спутнике

13.09.2023 | 16:40

В Городе Спутнике прошло одно из главных сказочных событий Поволжья. На набережной при поддержке строительного холдинга «Термодом» несколько дней кипела жизнь: здесь прошел II Международный фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый».

«Толстопятый» - уникальный для России и первый в Пензенской области семейный праздник, который смог объединить в интерактивном формате традиции ремесленничества и сказочный фольклор народов страны.

Это мастер-классы, интересные встречи и возможность почувствовать себя умельцем в декоративно-прикладном искусстве.

Для Спутника фестиваль встал в один ряд с известной многим «Канителью». Поэтому в воскресенье гости пришли на встречу с прекрасным, а еще насладились парадом сказочных героев, живым концертом и пиротехническим представлением.

В Спутнике интересно жить и отдыхать. Афиша новых мероприятий - на сайте penza-sputnik.ru.

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