Срок сдачи надземного пешеходного перехода в Пензе перенесли

Уникальный для Пензенской области надземный пешеходный переход не получилось сдать к концу лета. Ранее такой срок введения в эксплуатацию называли руководители проекта.
О том, когда переход будет готов, спросил горожанин Петр на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
«А надземный пешеходный переход окончательно забросили?» - поинтересовался он. «Планировалось открытие на сентябрь 2023», - напомнил другой пользователь.
Согласно ответу представителя городской администрации, планируется, что строительство объекта завершится до конца этого года.
Надземный пешеходный переход станет частью автомобильной развязки в микрорайоне Арбеково, которая соединит проспект Строителей с 624-м километром трассы М-5.
Конструкция перехода состоит из железобетонных опор и металлических пролетов. Специалисты остеклят ее поликарбонатом и сделают подъемники для маломобильных граждан.
«В Пензенской области нет аналогов данному объекту. Ширина пешеходной части составит 3,8 метра, длина с лестничными сходами - 85 метров. Высота - порядка шести метров - позволит проезжать под ним крупногабаритным фурам», - рассказывали в мае в пресс-службе мэрии.
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