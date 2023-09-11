Срок сдачи надземного пешеходного перехода в Пензе перенесли

11.09.2023 | 09:00

Уникальный для Пензенской области надземный пешеходный переход не получилось сдать к концу лета. Ранее такой срок введения в эксплуатацию называли руководители проекта.

О том, когда переход будет готов, спросил горожанин Петр на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«А надземный пешеходный переход окончательно забросили?» - поинтересовался он. «Планировалось открытие на сентябрь 2023», - напомнил другой пользователь.

Согласно ответу представителя городской администрации, планируется, что строительство объекта завершится до конца этого года.

Надземный пешеходный переход станет частью автомобильной развязки в микрорайоне Арбеково, которая соединит проспект Строителей с 624-м километром трассы М-5.

Конструкция перехода состоит из железобетонных опор и металлических пролетов. Специалисты остеклят ее поликарбонатом и сделают подъемники для маломобильных граждан.

«В Пензенской области нет аналогов данному объекту. Ширина пешеходной части составит 3,8 метра, длина с лестничными сходами - 85 метров. Высота - порядка шести метров - позволит проезжать под ним крупногабаритным фурам», - рассказывали в мае в пресс-службе мэрии.