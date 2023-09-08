«Территория жизни»: квартиры, на которые не надо копить

08.09.2023 | 14:01

В этом месяце группа компаний «Территория жизни» предлагает пензенцам воспользоваться «Портфелем выгод» при покупке квартиры в «Доме у школы».

Согласно исследованию, о котором сообщили «Известия», самая частая цель накопления у россиян - приобретение недвижимости. Почти 40% из них откладывают на покупку жилья или первоначальный взнос, что отдаляет их от заветной цели. Не радует и тот факт, что правительство планирует увеличить размер первоначального взноса с 15% до 20%.

Группа компаний «Территория жизни» предлагает пензенцам помощь с покупкой собственной квартиры в «Доме у школы» ЖК «Арбековская застава». Если не хватает на первый взнос - можно воспользоваться программами из «Портфеля выгод» * и получить выгодный сценарий ипотечного кредита:

- «Добавим на первоначальный взнос»: если клиент нашел квартиру-идеал с подходящим метражом и привлекательной планировкой, то застройщик готов помочь с первоначальным взносом и добавить недостающую сумму;

- «Платим ипотеку за вас»: весь год застройщик покрывает ипотечные платежи, выгода покупателя составит до 300 тысяч рублей; при этом у него будет возможность сосредоточиться на переезде, выполнить желаемую отделку;

- благодаря выгодным ценам от застройщика можно позволить себе просторную трехкомнатную квартиру по цене двухкомнатной.

Заселяться можно уже после получения ключей: большая часть очередей «Дома у школы» сдана. В квартирах есть предчистовая отделка, что позволяет покупателям не ограничивать себя в идеях для ремонта.

«Одно из преимуществ - планировки квартир. Очень грамотно используется пространство, много возможностей для разных решений», - рассказал житель «Арбековской заставы» Денис.

А благодаря программе «Честное субсидирование» застройщик дополнительно субсидирует банковскую ипотечную ставку при покупке квартиры в «Арбековской заставе». В результате клиент получает выгодные условия кредитования: минимальную ставку и комфортный ежемесячный платеж - за «трешку», к примеру, чуть более 18 тысяч рублей **.

Скидка также предоставляется при внесении в качестве первоначального взноса материнского капитала. Для семей с детьми действует акция «Удваиваем маткап» ***. Используя сертификат, клиент получает скидку до 775 тысяч рублей.

ЖК «Арбековская застава» - это город в городе, где есть все нужное для семьи. В шаговой доступности от района расположено несколько школ и детских садиков, где ребенок получит образование. В самом комплексе - магазины, торговые центры, новый надземный паркинг, салоны красоты и центры образования.

Главные объекты ЖК - прогулочная аллея и пешеходный бульвар. Это пространство для всей семьи, где найдется место как для подвижных игр, так и для спокойного времяпрепровождения, а по праздникам здесь проходят веселые мероприятия.

Аллею отмечают вниманием не только жители. В 2021 году объект оценили на федеральном уровне. В 2021-м «Территория жизни» получила награду «Лучшая пешеходная улица» от застройщика по версии Единого ресурса застройщиков РФ.

При оформлении сделки на покупку квартиры ее можно забронировать на срок до 20 дней. Цена не изменится, а у клиента будет время подготовить документы.

При подборе жилья лучше всего обратиться за помощью к менеджеру, который на основе предпочтений покупателя предложит варианты с комфортной суммой ипотечного платежа, или заполнить форму здесь.

Подробности о других акциях и предложениях - на сайте территорияжизни.рф и в группе во «ВКонтакте». Офис продаж работает без выходных и перерывов по адресу: ул. 65-летия Победы, 29, с 9:00 до 21:00.

* Программа «Портфель выгод» действует с 10.08.2023 до 30.09.2023 на трехкомнатные квартиры в строении № 11 (1, 2, 3-й этапы строительства) по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф и включает следующие акции:

- «Платим ипотеку за вас». В рамках акции сумма выплат/возврата приобретателю не превышает 300 тысяч рублей. Одаряемому необходимо самостоятельно оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от полученной в дар суммы. Выплата производится по договору дарения с ООО «КМ». Акция не суммируется с акцией «Комплексный продукт от «Сбера». Ставка по ипотеке – от 5,7%;

- «Трешка по цене двушки». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: г. Пенза, Генерала Глазунова, 6 (1, 2, 3-й этапы строительства). Стоимость квадратного метра - 65 500 рублей. Количество квартир ограничено. Суммируется с акцией «Комплексный продукт от «Сбера». Ставка по ипотеке - от 4,8%;

- «Добавим на первоначальный взнос» - при условии оформления квартиры в ипотеку от 4,8% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик по индивидуальному согласованию предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке. Акция суммируется с «Комплексным продуктом от «Сбера». Ставка по ипотеке - от 4,8%.

Для всех акций ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке - 5,7% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита - от 300 тысяч руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Подробности - на сайте территорияжизни.рф и по телефону 203-000.

** Расчет представлен для 3-комнатной квартиры площадью 75,77 кв. м в строении № 11 6-го микрорайона. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

*** Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 тысяч рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 2- и 3-комнатные квартиры, расположенные в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-4-й этапы строительства введены в эксплуатацию); строении № 15Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31; в строении № 11 по адресу: ул. Яшиной, 8.

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