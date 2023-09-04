Пензенцы опасаются заразиться сибирской язвой

04.09.2023 | 09:56

Жителей Пензенской области беспокоит риск заразиться сибирской язвой. В последнее время вспышки данного заболевания регистрируются в разных регионах России.

«Сибирская язва уже в Воронежской области, нам можно как-то обезопаситься от нее?» - спросил читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

На его обращение ответили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты пояснили, что основной источник сибирской язвы - это сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи), а также олени. Резервуаром для возбудителя служит почва.

Заразиться можно при контакте с больным животным, а также пищевым и воздушно-капельным путем.

«Возможна трансмиссивная передача возбудителя, которая реализуется при укусах инфицированными кровососущими членистоногими», - добавили в Роспотребнадзоре.

В зоне риска работники сельского хозяйства, занимающиеся лечением, уходом за животными или же разделкой туш.

Инкубационный период заболевания - от нескольких часов до 8 дней. Чаще всего он составляет 2-3 дня.

В животноводческих хозяйствах должны соблюдать все санитарные нормы и принимать противоэпидемические меры. Кроме того, в регионах, где есть угроза распространения сибирской язвы, разрабатываются планы профилактики сроком на 5 лет.

По словам специалистов, в Пензенской области случаи заболевания не регистрируются. Что касается законсервированных скотомогильников, которые могут стать источником распространения, то их контролирует ряд служб.

В конце августа в Воронежской области выявили два эпизоотических очага по сибирской язве. Причиной инфицирования человека стала разделка туши зараженного животного. Второй очаг обнаружен в двух холодильных камерах в Воронеже на улице 20-летия Октября. Там располагаются торговый центр с продуктовым рынком. На этом участке и на прилегающей к нему территории в радиусе 2 километров веден карантин до 23 октября.

Медики рекомендуют при посещении районов, где выявлена вспышка сибирской язвы, не употреблять в пищу недоваренное и сырое мясо и избегать контакта с продуктами животного происхождения.