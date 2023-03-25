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В стране и мире

Врач назвал способы защититься от заражения сибирской язвой

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При посещении районов, где выявлена вспышка сибирской язвы, нельзя есть недоваренное и сырое мясо. Об этом заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган, пишет KP.RU.

К другим способам защиты от заражения опасной инфекцией специалист отнес избегание контакта с продуктами животного происхождения. Каган разъяснил, что посетители районов, где происходит вспышка, могут заболеть сибирской язвой при контакте с зараженными тушами, а также при употреблении в пищу мяса скота, который был болен на момент забоя. Более того, заражением может грозить и прикосновение к частям животных, таким как шкуры, указал медик.

Он напомнил, что сибирская язва не передается от человека к человеку. По словам Кагана, возбудитель сибирской язвы может существовать в двух формах: вегетативной и споровой.

«В первом случае возбудитель быстро гибнет под действием прямых солнечных лучей, прогревании и при воздействии дезинфицирующих средств. А вот споровая форма исключительно устойчива во внешней среде и сохраняет жизнеспособность в течение десятилетий», — отметил он.

Заслуженный врач подчеркнул, что длительное кипячение мяса при варке будет достаточной мерой, чтобы минимизировать шанс выживания возбудителя.

Информация о первых в 2023 году случаях сибирской язвы появилась 15 марта. В Чувашии заболела семейная пара: муж заразился при разделке туши быка. При этом он успел продать примерно полтонны инфицированного мяса. Позже сообщалось, что в Подмосковье с подозрением на сибирскую язву госпитализировали еще двух жителей республики.

24 марта Роспотребнадзор заверил, что угроза эпидемии сибирской язвы в стране исключена. В службе подчеркнули, что болезнь не передается от человека человеку. Также стало известно, что лабораторные исследования не выявили возбудителя сибирской язвы у двух россиян, поступивших в лечебные учреждения Подмосковья с подозрением на инфекцию.

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Источник — lenta.ru
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